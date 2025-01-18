Когда нет денег на S-Class: Binz разрабатывает 6-дверный лимузин Mercedes E-Class

У Mercedes-Benz E-Class есть огромная армия поклонников, но в большинстве своем такие машины предпочитают те, у кого не хватает денег на S-Class. Помочь осуществить их заветное желание им решило немецкое ателье Binz, которое, судя по выложенным в интернет снимкам, разрабатывает удлиненную версию E-Class.

Binz – это фирма, которая специализируется на переоборудовании моделей Mercedes в машины скорой помощи, а также другие ведомственные автомобили. Главной «фишкой» их нового творения должно стать появление у «Е-Класса» сразу шести дверей.

Тестовый прототип 6-дверного Mercedes E-Class (mercedes-fans)

Пара новых дверей установлена ровно посередине, и похоже, обладает старыми ручками, которые впоследствии будут заменены «потайными» от новой модели, чтобы сильно не бросаться в глаза.

Несмотря на свои габариты, заснятый 6-дверный E-Class, вероятно, оснащен 2-литровым 4-цилиндровым мотором (на это намекает эмблема E200 на багажнике). Его мощность составляет всего 201 лошадиную силу и 320 Нм.

Тестовый прототип 6-дверного Mercedes E-Class (mercedes-fans)

Обычный 4-дверный E-Class разгоняется с ним с места до 100 км/ч за 7,5-секунды, а также способен достигать максимальной скорости в 240 километров в час. На что будет способен гораздо более тяжелый седан – можно только догадываться.

Когда новинка Binz будет полностью готова пока неизвестно. Не исключено, что в итоге такие машины не поступят в открытую продажу и будут переданы в одно из ведомств Германии.