Представлен мод, превращающий Suzuki Jimny в идеальный внедорожник 

Suzuki Jimny является одним из самых интересных для покупателей внедорожников. Благодаря компактным размерам и, соответственно, не самой высокой цене, его очень любят во всем мире. Но для некоторых стандартного оснащения оказывается недостаточно, и они стремятся довести машину до идеала с точки зрения внедорожных качеств.

Недавно одна южноафриканская тюнининг-компания SG Performance представила собственный мод, который даст владельцам Jimny возможность превратить этот и без того проходимый рамный внедорожник в настоящий вездеход.

Suzuki Jimny в тюнинге от SG Performance

Основной пакет оснащения включает в себя установку в «Джимни» турбокомпрессора Gattet GT7 с 63-миллиметровым выхлопом и интеркулером. Все это управляется интеллектуальной системой UniChip с предустановками для различных высот и условий.

Доработанный двигатель Suzuki Jimny от SG Performance

Авторы проекта заявляют, что весь пакет крепится болтами и идеально интегрируется в стандартный двигатель без необходимости использования дополнительных компонентов. Более того, благодаря ему мощность и крутящий момент машины возрастают до 174 лошадиных сил и 249 Нм соответственно.

Suzuki Jimni в тюнинге от SG Performance

Но это еще не конец. Помимо дополнительной производительности на бездорожье Jimny будут помогать веткобойники, защита бампера стальными трубами, шноркель, лебедка и «зубастые» покрышки, а на пятой двери расположится лестница, упрощающая доступ к массивному экспедиционному багажнику на крыше.

В SG Performance обещают переоборудовать любой Jimny актуального поколения в мини-монстра бездорожья за три-пять дней. Гарантия на доработки составит 6 месяцев или 20 тысяч километров пробега.