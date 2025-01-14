Пять японских автомобильных брендов хотят обойти Toyota по надежности: у одного это уже получилось

Toyota долгое время считалась автомобильной компанией, выпускающей образцовые машины с точки зрения надежности. О долговечности старых «Тойот» ходят легенды, а сами эти автомобили продолжают эксплуатироваться во многих странах и не собираются на пенсию.

Но пребывать на вершине вечно не суждено никому. И в последнее время Toyota сталкивается с ожесточенной конкуренцией со стороны своих земляков.

Новое исследование аналитиков «Consumer Reports» сформировало список брендов, автомобили которых за прошлый год славились своей безотказностью. И, что самое интересное, лидером здесь впервые оказалась не «Тойота».

Автомобили Toyota

Первое место в рейтинге самых «надежных» автомобильных брендов было присвоено Subaru с результатом в 68 набранных баллов из 100.

Toyota стала только второй с оценкой в 65 баллов и уже подпирающим ее сзади собственным премиальным суббрендом Lexus, отстающим всего на 3 зачетных балла.

Впрочем, учитывая прогресс других японских автомобильных компаний за последние годы, возможность догнать и, вероятно, даже опередить «Тойоту» по надежности есть даже у них.

Четвертой в общем ТОП-е оказалась Honda, не дотянувшая до Toyota всего 6 баллов, а двум другим местным маркам Acura и Mazda не хватило до бывшего лидера лишь по 10 баллов соответственно.