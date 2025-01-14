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Классический Mercedes-Benz актера Джона Сины провалился на аукционе, разочаровав владельца итоговой ценой

Текст: Михаил Романченко
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Голливудский актер и бывший профессиональный рестлер Джон Сина выставил на аукцион свой классический Mercedes-Benz SSK 1930 года выпуска по прозвищу «Граф Тросси», но что-то пошло не так и машина не заинтересовала покупателей. 

Сина владеет этим автомобилем с 2021 года, но сам «Мерседес» не оригинальный, а лишь копия настоящего SSK. В создание этой реплики голливудская звезда вложила порядка 500 тысяч долларов (более 51 миллиона рублей) и, очевидно, рассчитывала, что сможет продать ее гораздо дороже.

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Реплика Mercedes SSK 1930 актера Джона Сины

Однако результаты торгов оказались для Джона Сины разочарованием. Самой высокой ставкой на аукционе «Bring a Trailer» для его машины стала сумма в 256 тысяч долларов (26 миллионов 300 тысяч рублей), что в два раза меньше, чем затраты на ее создание. 

Компания-продавец (фирма Naples Motorsport) после неудачных торгов выпустила на своем сайте заявление, в котором извинилась за то, что в итоге машину отказались продавать выигравшему аукцион, а также посетовала, что торги не оправдали ожиданий владельца автомобиля.

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Реплика Mercedes SSK 1930 актера Джона Сины

Копия оригинального Mercedes-Benz SSK, выигравшего многие гоночные соревнования и конкурсы красоты в прошлом столетии, была создана по заказу голливудского актера Джона Сины аргентинской компанией Iconic AutoSports. 

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Реплика Mercedes SSK 1930 актера Джона Сины

Фирма вручную изготовила кузов, колесные арки в стиле гондолы и обтекаемую заднюю часть реплики SSK, а также оснастила ее 3-литровым рядным 6-цилиндровым бензиновым мотором M186, заимствованным у Mercedes-Benz 300 1953 года (в оригинале SSK использовал 7,1-литровую «шестерку» с турбонаддувом).

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В регистрационных документах автомобиль, ставший донором копии Mercedes-Benz SSK «Граф Тросси», фигурирует как некий Mercedes-Benz 1969 года, но конкретная модель не указывается.

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Фото:Bring a Trailer

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