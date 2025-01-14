Классический Mercedes-Benz актера Джона Сины провалился на аукционе, разочаровав владельца итоговой ценой

Голливудский актер и бывший профессиональный рестлер Джон Сина выставил на аукцион свой классический Mercedes-Benz SSK 1930 года выпуска по прозвищу «Граф Тросси», но что-то пошло не так и машина не заинтересовала покупателей.

Сина владеет этим автомобилем с 2021 года, но сам «Мерседес» не оригинальный, а лишь копия настоящего SSK. В создание этой реплики голливудская звезда вложила порядка 500 тысяч долларов (более 51 миллиона рублей) и, очевидно, рассчитывала, что сможет продать ее гораздо дороже.

Реплика Mercedes SSK 1930 актера Джона Сины

Однако результаты торгов оказались для Джона Сины разочарованием. Самой высокой ставкой на аукционе «Bring a Trailer» для его машины стала сумма в 256 тысяч долларов (26 миллионов 300 тысяч рублей), что в два раза меньше, чем затраты на ее создание.

Компания-продавец (фирма Naples Motorsport) после неудачных торгов выпустила на своем сайте заявление, в котором извинилась за то, что в итоге машину отказались продавать выигравшему аукцион, а также посетовала, что торги не оправдали ожиданий владельца автомобиля.

Реплика Mercedes SSK 1930 актера Джона Сины

Копия оригинального Mercedes-Benz SSK, выигравшего многие гоночные соревнования и конкурсы красоты в прошлом столетии, была создана по заказу голливудского актера Джона Сины аргентинской компанией Iconic AutoSports.

Реплика Mercedes SSK 1930 актера Джона Сины

Фирма вручную изготовила кузов, колесные арки в стиле гондолы и обтекаемую заднюю часть реплики SSK, а также оснастила ее 3-литровым рядным 6-цилиндровым бензиновым мотором M186, заимствованным у Mercedes-Benz 300 1953 года (в оригинале SSK использовал 7,1-литровую «шестерку» с турбонаддувом).

В регистрационных документах автомобиль, ставший донором копии Mercedes-Benz SSK «Граф Тросси», фигурирует как некий Mercedes-Benz 1969 года, но конкретная модель не указывается.