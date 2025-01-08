У 5-дверного Suzuki Jimny будет специальная версия Rhino Edition

Летом прошлого года Suzuki представила специальное исполнение своего рамного внедорожника Jimny, получившее название Rhino Edition. А спустя полгода аналогичный вариант появился и у его удлиненной, 5-дверной модификации.

Как и в случае с «трехдверкой», в оснащение этого пакета не входит ни одна внедорожная доработка. Вместо этого машина сосредоточена на косметических изменениях и опирается на ретро-внешний облик.

5-дверный Suzuki Jimny Rhino Edition

Rhino-вариант пятидверного Jimny отличается от оригинального внедорожника наличием слегка другого переднего бампера, наклеек на боковинах с надписями «Rhino Edition», а также специальной ливреей на боковинах капота.

Дополняют общую картину черные брызговики спереди и сзади с логотипом марки плюс уникальный чехол запасного колеса.

Автомобиль основан на топовой комплектации Jimny GLX. В ее оснащение входят светодиодные фары с омывателями, улучшенная девятидюймовая мультимедийная система с возможностью подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, а также система AllGrip Pro 4WD.

5-дверный Suzuki Jimny Rhino Edition

Технически внедорожник не отличается от обычного и оборудован стандартным для него полуторалитровым мотором, выдающим 100 лошадиных сил и 130 Нм крутящего момента. А единственным вариантом трансмиссии является 4-ступенчатый «автомат».

В продажу спецверсия 5-дверного Jimny поступит на Филиппинах, где за нее будут просить от 1 миллиона 739 тысяч местных песо или от 3 миллионов 110 тысяч рублей.