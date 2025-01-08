Владельцы внедорожников Lexus GX жалуются, что пластиковая отделка их машин тает на солнце, как шоколад

Внедорожник Lexus GX появился в продаже на мировом рынке в 2024 году и в какой-то момент даже стал доступен в России (разумеется, неофициально). Машина получила хорошие отзывы от журналистов и владельцев, но, как выяснилось впоследствии, с ней все оказалось не так идеально, как многие думали.
Владельцы GX начали жаловаться на то, что их новые внедорожники буквально «тают на солнце, как мороженное в летний день». В Сеть выложили фотографии, подтверждающие этот странный на первый взгляд факт.
На снимках видно, как пластиковые детали, такие как крышки боковых зеркал, накладки на рейлингах, боковых окон и другие элементы декора выглядят сильно деформированными.
Владельцы столкнувшихся с этой проблемой Lexus утверждают, что никогда не парковали свои машины рядом с источником тепла, но с их автомобилями что-то не так. Единственное, что их объединяет, это проживание в Штатах с жарким климатом.
Один из обладателей «дефектного» GX рассказал журналу «The Drive», что средняя стойка его внедорожника в солнечный день была настолько горячей, что об нее можно было обжечься.
По его мнению, декоративная отделка в таких Lexus настолько глянцево-черная, что просто поглощает каждый луч солнца в радиусе мили и концентрирует его на растворении пластика.
Пока проблема выглядит ограниченной и затрагивает несколько человек, поэтому о крупномасштабном отзыве речи не идет. Подключилась ли Lexus к решению этого неприятного дефекта с одним из своих дорогих внедорожников – не уточняется.