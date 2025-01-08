Владельцы внедорожников Lexus GX жалуются, что пластиковая отделка их машин тает на солнце, как шоколад

Внедорожник Lexus GX появился в продаже на мировом рынке в 2024 году и в какой-то момент даже стал доступен в России (разумеется, неофициально). Машина получила хорошие отзывы от журналистов и владельцев, но, как выяснилось впоследствии, с ней все оказалось не так идеально, как многие думали.

Владельцы GX начали жаловаться на то, что их новые внедорожники буквально «тают на солнце, как мороженное в летний день». В Сеть выложили фотографии, подтверждающие этот странный на первый взгляд факт.

Деформация пластиковых деталей Lexus GX (Mark)

На снимках видно, как пластиковые детали, такие как крышки боковых зеркал, накладки на рейлингах, боковых окон и другие элементы декора выглядят сильно деформированными.

Владельцы столкнувшихся с этой проблемой Lexus утверждают, что никогда не парковали свои машины рядом с источником тепла, но с их автомобилями что-то не так. Единственное, что их объединяет, это проживание в Штатах с жарким климатом.

Деформация пластиковых деталей Lexus GX (Mark)

Один из обладателей «дефектного» GX рассказал журналу «The Drive», что средняя стойка его внедорожника в солнечный день была настолько горячей, что об нее можно было обжечься.

По его мнению, декоративная отделка в таких Lexus настолько глянцево-черная, что просто поглощает каждый луч солнца в радиусе мили и концентрирует его на растворении пластика.

Пока проблема выглядит ограниченной и затрагивает несколько человек, поэтому о крупномасштабном отзыве речи не идет. Подключилась ли Lexus к решению этого неприятного дефекта с одним из своих дорогих внедорожников – не уточняется.