Покупателям бэушных Kia Sorento назвали худшие годы выпуска этого кроссовера

Кроссовер Kia Sorento с момента своего дебюта в 2002 году был одним из фаворитов в своем сегменте. Среднеразмерный SUV, изначально созданный как рамный внедорожник, с годами трансформировался в семейную модель, соответствующую требованиям большинства водителей.

Автомобиль зарекомендовал себя как неплохой выбор среди аналогичных машин. Но даже в его портфолио есть несколько модельных лет, которые оказались неудачными.

2004 год

Kia Sorento 2004

«Соренто» 2004 года выпуска является отличным напоминанием того, что даже у самых популярных моделей есть слабые стороны. Главной проблемой таких кроссоверов стали отказы двигателя, связанные с проблемами с коленвалом и подшипниками шатуна. Дефекты приводили к детонации моторов, утечкам из них масел, а также в некоторых случаях к заклиниваниям двигателей.

Но это еще не все. Машины 2004 года страдали от сбоев в электрике. Владельцы жаловались на частое появление ошибок на приборных панелях своих автомобилей, неисправные генераторы и поломки электростеклоподъемников.

2006 год

Kia Sorento 2006

Проблемы ранних «Соренто» к 2006 году были практически устранены, но появились новые. И главным их виновником вновь оказался двигатель. Мотор страдал от скопления масляного шлама, что приводило к плохой смазке и преждевременному износу его внутренних деталей.

Основной причиной неполадки был производственный дефект и оставшийся вследствие него металлический мусор в области коленвала. Он препятствовал потоку масла, в результате чего критически важные компоненты двигателя изнашивались быстрее, чем обычно.

Проблемы с электрикой также никуда не делись. Самыми распространенными жалобами на них стали неисправности дверных замков, проблемы с системой зажигания и освещением салона.

2011 год

Kia Sorento 2011

Совершенно новый Sorento, который поменял не только дизайн, но и философию модели, также оказался небезукоризненным.

Эпоха двигателя Kia Theta II, печально известного своими производственными дефектами, ударила по репутации модели. Ахиллесовой пятой мотора была его склонность к образованию металлической стружки, которая засоряла маслопровод и приводила к перегреву ДВС и его последующему заклиниванию.

Поломки часто требовали дорогостоящей полной замены силового агрегата, а суды наводнили иски против Kia от владельцев неисправных машин.

А еще кроссовер вновь подвела и его электрика. Владельцы Sorento сообщали о частых проблемах с катушками зажигания, которые приводили к пропускам зажигания в цилиндрах, грубой работе мотора на холостом ходу и снижению его топливной эффективности.