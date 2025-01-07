Легендарный внедорожник Suzuki Jimny избавили от его главного недостатка

Внедорожник Suzuki Jimny является культовым среди любителей подобного вида техники. Несмотря на свои крошечные размеры этот японский «рамник» способен преодолевать бездорожье, которое по силам обычно только более крупным представителям этого сегмента.

Но у «Джимни» есть один недостаток, за который его сильно критикуют – это нехватка мощности. Машина приводится в движение 1,5-литровым атмосферным мотором на 105 лошадиных сил и 130 Нм, производительность которого вызывает большие вопросы.

Недавно австралийские тюнеры из ателье «Harrop» попытались избавить Jimny от этого минуса, подготовив для этого легендарного японского внедорожника комплект нагнетателя, увеличивающий мощность двигателя почти на 60%, и обеспечивающий прибавку в крутящем моменте на 40 процентов.

Пакет доработок стоит 10 тысяч 990 австралийских долларов (733 тысячи рублей) и включает в себя «наддув» TVS900, перепускной клапан для большей топливной эффективности при низкой нагрузке, 2,5-дюймовую воздушную камеру и промежуточный охладитель воды-воздуха.

Комплект доработок для Suzuki Jimny (Harrop)

Утверждается, что с установленным нагнетателем с колес 3-дверного «Джимни» можно снимать порядка 135 лошадиных сил мощности и 149 Нм крутящего момента. Это значительно больше, чем выдает атмосферный двигатель внедорожника.

Что интересно, у Suzuki Jimny уже есть турбированная версия, но продается она только в Японии.

Ее двигатель объемом 660 кубических сантиметров развивает мощность 64 лошадиные силы и 100 Нм и в сочетании с более узкими колесными арками позволяет классифицировать внедорожник как кей-кар.