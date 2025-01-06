Dacia и Renault начнут с 2026 года использовать новый 1,8-литровый гибридный мотор

Компания Dacia планирует с марта 2025 года начать устанавливать на свой свежий кроссовер Bigster новый силовой агрегат, который будет представлять собой гибрид на базе 1,8-литрового ДВС.

Но, как сообщает французский портал «L’argus», силовая установка впоследствии появится также на других моделях этого румынского бренда, и даже перекочует в головную марку Renault.

По информации инсайдеров, 1,8-литровый гибридный силовой агрегат дебютирует помимо кроссовера Bigster в моделях Jogger, Crossover (проект C-Neo) и Duster с 2026 года. А затем его начнут использовать и некоторые модели Renault, в том числе новый Clio, Captur и Sybmioz.

Фото из газеты с рендером новой модели Dacia C-Neo

В случае с Dacia производительность силовой установки составит 155 лошадиных сил, тогда как в «Рено» его отдача будет равна 160 «силам».

Новому силовому агрегату предстоит соответствовать последнему экологическому стандарту «Евро-7» и впоследствии появиться на многих других моделях компаний Dacia и Renault, говорится в материале источника.