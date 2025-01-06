Рестайлинговый корейский флагманский седан Genesis G90 впервые показан на спекулятивных изображениях

Премиальный суббренд Hyundai – компания Genesis – приступила к работе над обновленной версией своего флагманского седана G90. Премьера реформенной 4-дверки должна состояться в течение этого года. Чего ожидать от ее дизайна недавно взялись продемонстрировать дизайнеры-любители из Южной Кореи.

Студия «NYMammoth», специализирующаяся на публикации спекулятивных рендеров местных автоновинок, выложила в Сеть серию изображений, демонстрирующих потенциальный внешний облик обновленного Genesis G90.

Новый дизайн

Слева – актуальный Genesis G90, справа – неофициальный рендер обновленного Genesis G90 (NYMammoth)

Корейский флагманский седан с рестайлингом может получить новую переднюю часть кузова с более широкой решеткой радиатора и переработанные фары, местами повторяя концепт Neolun. Аналогичные изменения в экстерьере недавно произошли с кроссовером GV80.

Новый интерьер

Обновление может привнести в интерьер G90 новый 27-дюймовый OLED-дисплей, который объединит в себе цифровую комбинацию приборов и мультимедийную систему.

Конфигурация улучшит взаимодействие с пользователем благодаря бесшовному интерфейсу с высоким разрешением.

Улучшенная производительность

Неофициальный рендер обновленного Genesis G90 (NYMammoth)

Корейская пресса склоняется к тому, что в новом G90 может дебютировать усовершенствованная трансмиссия, потенциально предлагающая увеличенную мощность и улучшенную надежность.

Исходя из того, что произошло с кроссовером GV80 в рамках обновления, седан имеет высокие шансы получить базовый 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор, который теперь выдает 304 лошадиные силы, а также «топовый» 3,5-литровый V6 на 380 «сил».

Сроки премьеры

Презентовать новинку собираются в течение этого года.