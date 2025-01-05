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Легендарная японская гаражная мастерская строит собственный Mazda RX-7

Текст: Алексей Шмидт
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Компания RE Amemiya была основана в 1974 году Исами Амемией и стала одним из самых известных тюнеров роторных автомобилей Mazda на планете. Сегодня она предлагает обширный список запчастей для моделей RX-7 и RX-8 и, судя по всему, готовит для предстоящего Токийского автосалона нечто совершенно новое.

Речь идет о современной модели Mazda RX-7, которую «Мазда» все никак не может построить и вывести в продажу. Концепт-кар получил название Koku и заимствует ряд деталей у актуальных моделей автопроизводителя из Хиросимы, в том числе MX-5 актуального поколения. 

Как сообщает портал «Web Option», конструкция возрожденного гаражной мастерской из Японии Mazda RX-7 окажется проста – стальные пластины приварят к дверным панелям, а кузовные линии выполнят в стиле концепт-кара RX Vision.

mazda rx 7 2025
Возрожденная Mazda RX-7 от RE Amemiya (Web-Option)

Габаритные размеры автомобиля окажутся больше, чем у стандартной «семерки». Разница в длине составит примерно 10 см, а в ширине целых 16 см. Решетку радиатора машины выполнят в стиле прототипа Iconic SP, а сзади установят круглые задние фонари и большой диффузор. 

Приводить в движение неоригинальный RX-7 нового поколения будет трехроторный мотор, который выдает около 345 лошадиных сил. В паре с ним предстоит работать 6-ступенчатой механической коробки передач от RX-8.

Премьера автомобиля состоится уже совсем скоро. С 12 по 15 января в Токио пройдет крупнейшая в мире шоу кастомных машин, где как раз и должен пройти первый показ возрожденного RX-7.

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Фото:Web Option

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