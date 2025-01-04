Один американский маскл-кар из 80-х стал культовым в Японии. На то есть разу несколько причин

Японская автомобильная культура построена в большинстве своем на местных машинах, но даже в столь закрытом комьюнити бывали исключения. Один из них – американский маскл-кар, который завоевал в «Стране восходящего солнца» статус культового».

Это никто иной как Buick Regal GNX. Созданный для доминирования над своими американскими соперниками на дрэг-гонках, GNX удивительным образом нашел для себя преданных поклонников в Японии.

Причем это были как тюнеры, которые вывели его мощность на новый уровень, так и коллекционеры, готовые платить за такие машины невероятные суммы.

Buick Regal GNX

Благодаря своему 3,8-литровому мотору V6 с турбонаддувом Regal GNX выдавал впечатляющие 276 лошадиных сил мощности. И хотя эти цифры сегодня не кажутся революционными, их было достаточно, чтобы сделать машину самым быстрым американским серийным авто в 80-х (на разгон с места до 100 км/ч GNX тратил всего 4,6-секунды).

Но почему этот Buick так полюбился японцам? Ответ предельно прост. Машина вызвала резонанс в Японии благодаря своему дизайну, который имел сходства со стилем многих местных автомобилей тех времен, в том числе Nissan Skyline R31.

Тюнинг-версия Buick Regal GNX

Маскл-кар предлагал японцам знакомую эстетику, но с уникальным для них американским уклоном: задний привод и V6 с турбонаддувом, которые без труда подвергались даже самому экстремальному тюнингу.