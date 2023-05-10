Buick обновил большой 7-местный кроссовер Envision Plus

Компания Buick расширила линейку кроссоверов Envision моделью с приставкой Plus в 2021 году. Автомобиль представлял собой растянутую версию «паркетника» Envision S. Прошло два года и этот вседорожник пережил плановый рестайлинг.

Фотографии такого кроссовера появились в базе Министерства промышленности и торговли Китая. Судя по ним, автомобилю достанется более современный внешний облик, соответствующий новому языку дизайна Buick.

Модернизированный Envision Plus получит более узкие граненые фары, слегка иную радиаторную решетку, которая увеличилась в размерах, а также новую эмблему марки. Корма кроссовера обзаведется другими задними фонарями, которые объединят светодиодной полосой и подчеркнут этот элемент хромированной планкой.

Габариты хоть и изменятся, но незначительно. Согласно информации, опубликованной в официальной документации, автомобиль окажется на 23 мм короче предшественника. Длина актуального кроссовера, напомним, составляет 4845 мм, а размер его колесной базы равен 2833 мм.

Изменится ли с обновлением интерьер модели пока неизвестно. Снимки салона Envision Plus в базу «поднебесного» минпрома по традиции не загрузили.

А вот что точно останется прежним, так это линейка двигателей автомобиля. Сейчас она состоит из полуторалитрового бензинового турбомотора мощностью 201 лошадиную силу и 2-литрового «наддувного» агрегата на 227 л.с.

Официальная премьера модернизированного 7-местного кроссовера запланирована на ближайшие несколько месяцев. Продавать его, как и прежде, будут только в Китае.