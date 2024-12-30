Самую «топовую» версию внедорожника Lexus LX начали отгружать к дилерам

В начале октября компания Lexus представила новый вариант своего полноразмерного внедорожника LX, которому досталась приставка к названию 700h. Автомобиль оказался самой «топовой» модификацией этой модели и расположится на вершине гаммы.

Спустя почти 2,5-месяца такие машины впервые начали отгружать дилерам. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии новых Lexus LX700h, сделанные в Японии.

Автомобили запечатлели на автовозах, которые, по слухам, направляются в местные автосалоны, а также в распределительные центры для экспорта их за пределы страны восходящего солнца.

Новый Lexus LX700h, заснятый во время отгрузки на фото

Главная «фишка» новой версии LX заключается в том, что это первый в истории рамного внедорожника электрифицированный вариант.

В качестве силовой установки в автомобилях используется параллельная гибридная система, работающая от 3,5-литрового бензинового ДВС, состыкованного с мотором-генератором. Последний установлен между мотором и десятискоростным «автоматом».

Несмотря на такую конструкцию, у внедорожника также есть классический генератор и стартер, как в обычных LX, что обеспечивает ему дополнительный уровень надежности.

Новый Lexus LX700h, заснятый во время отгрузки на фото

Аккумулятор в 700h располагается под багажным полом, который для защиты батареи был дополнительно гидроизолирован.

Максимальная отдача гибридной силовой установки таких «Лексусов» пока не названа. Цифры должны раскрыть после того, как стартуют их официальные продажи.

Впрочем, практически наверняка производительность гибрида 700h окажется выше, чем у нынешнего «топового» LX600, выдающего более 400 лошадиных сил.