Новый 7-местный кроссовер Suzuki появится в 2025 году: что о нем известно

Компания Suzuki продолжает расширять портфолио доступных кроссоверов. Вслед за первым полностью электрическим SUV автопроизводителя к выходу готовится новый 7-местный вседорожник. Информации о нем пока крайне мало, но некоторые подробности все же известны.

Ожидается, что новинка Suzuki окажется ответом компании на популярный в Азии 7-местный кроссовер Hyundai Alcazar (растянутая Creta).

Машина станет флагманским предложением автопроизводителя и будет предлагаться ориентировочно от 1,5 миллиона до 2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Репрезентационное изображение нового 7-местного кроссовера Suzuki

Сейчас автомобиль проходит под кодовым обозначением Y17. Его название засекречено, но известно, что ему достанется более длинная колесная база и слегка иной дизайн по сравнению с кроссовером Grand Vitara.

Основная разница между «Гранд Витарой» и новым SUV станет другая компоновка салона, сзади появится дополнительный ряд сидений.

Внешне кроссовер выделится на фоне родственника переделанными фарами, измененными бамперами спереди и сзади, а также другими задними фонарями и обновленными легкосплавными колесами.

Технические сведения о машине раскроют в конце следующего года, когда ее представят официально.