Новый 7-местный кроссовер Suzuki появится в 2025 году: что о нем известно

Компания Suzuki продолжает расширять портфолио доступных кроссоверов. Вслед за первым полностью электрическим SUV автопроизводителя к выходу готовится новый 7-местный вседорожник. Информации о нем пока крайне мало, но некоторые подробности все же известны.
Ожидается, что новинка Suzuki окажется ответом компании на популярный в Азии 7-местный кроссовер Hyundai Alcazar (растянутая Creta).
Машина станет флагманским предложением автопроизводителя и будет предлагаться ориентировочно от 1,5 миллиона до 2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу.
Сейчас автомобиль проходит под кодовым обозначением Y17. Его название засекречено, но известно, что ему достанется более длинная колесная база и слегка иной дизайн по сравнению с кроссовером Grand Vitara.
Основная разница между «Гранд Витарой» и новым SUV станет другая компоновка салона, сзади появится дополнительный ряд сидений.
Внешне кроссовер выделится на фоне родственника переделанными фарами, измененными бамперами спереди и сзади, а также другими задними фонарями и обновленными легкосплавными колесами.
Технические сведения о машине раскроют в конце следующего года, когда ее представят официально.