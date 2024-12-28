Новый недорогой SUV от Skoda появится в 2025 году: что о нем известно

Skoda, как и большинство других автопроизводителей, стремится активно развивать линейку субкомпактных SUV, на которую приходится высокий спрос со стороны покупателей. Одной из таких новинок в ее модельном ряду в следующем году станет недорогой «паркетник», который назовут Epiq.

Мы собрали всю имеющуюся в Сети информацию об этом бюджетном SUV. Вот что о нем известно на сегодняшний день.

Дизайн

Весной Skoda показала, как будет выглядеть концепт Epiq. И, судя по фотографиям, к серийной версии машина если и изменится, то незначительно.

Автомобилю предстоит оказаться похожим на прототип образца 2022 года Vision 7S и обзавестись узкими фарами и фонарями, а также заглушками с вертикальным прорезями спереди и сзади.

В салоне покупателей ждет современно-оформленный интерьер с необычным рулем, яркими вставками на передней панели, дверных картах и сиденьях, а также цифровая комбинация приборов и отдельно стоящий экран информационно-развлекательной системы.

Габариты

Длина автомобиля должна составить примерно 4,1-метра. Таким образом, по габаритам машина окажется близка к хэтчу Skoda Fabia. Внутри сможет расположиться до пяти человек, а место для багажа вместит до 490 литров груза.

Техника

Skoda Epiq будет на 100-процентов электрическим. Это уже подтверждено компанией, но точные характеристики машины пока не названы.

Считается, что емкости аккумулятора «паркетнику» будет достаточно для того, чтобы преодолевать на одном заряде свыше 400 километров.

Другие характеристики машины обещают раскрыть ближе к ее премьере, запланированной на начало 2025 года.

Цена

В «Шкода» уже назвали ориентировочный ценник своей новой глобальной модели. За нее чехи собираются просить примерно 25 тысяч евро или 2 миллиона 755 тысяч рублей по актуальному курсу.