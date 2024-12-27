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Физик создал собственный Lamborghini Aventador, напечатав его на 3D-принтере

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
This guy 3D printed his own Lamborghini Aventador for 35K

Многие мечтают о том, чтобы стать владельцем итальянского суперкара Lamborghini, но далеко не у всех есть на это средства. Но, как оказалось, реализовать задуманное можно даже с относительно небольшим бюджетом. Это доказал своим примером житель США.

Как сообщает портал «SupercarBlondie», создатель копии Aventador является физиком. Мужчину зовут Серлинг Бэкус. Он вместе со своим сыном потратил на этот проект 5 лет и начал его с создания машины в масштабе 1 к 10. 

В какой-то момент Бэкус вспомнил, что у него есть простой принтер за 350 долларов, который использовался для хобби-проектов. Поэтому он разделил все поверхности кузова машины на небольшие квадратные части, которые затем напечатал и склеил вместе с помощью эпоксидной смолы. 

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3D-копия Lamborghini Aventador

Несмотря на то, что на печать кузовных деталей клона Lamborghini Aventador ушло пять лет, это сэкономило его владельцу много денег. Изначальный бюджет проекта составлял 20 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей), поэтому он закупал детали для машины на свалках и собирал их самостоятельно. 

Но в какой-то момент к проекту приложила руку даже сама Lamborghini, отправившая мужчине оригинальное рулевое колесо и культовые фары Aventador стоимостью 5 тысяч долларов каждая (более 500 тысяч рублей). 

Guy 3D printed his own Lamborghini Aventador in his basement and its hard to believe how affordable it was
3D-копия Lamborghini Aventador

Суммарные затраты на создание копии Aventador составили 35 тысяч долларов (свыше 3,5 миллиона рублей), но по фото все выглядит так, будто результат того стоил. 

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ИСТОЧНИК:Supercarblondie

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