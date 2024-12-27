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Sandero оказался европейским бестселлером этого года, Tesla Model Y не вошла даже в ТОП-5

Текст: Алексей Шмидт
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В Европе опубликовали статистику продаж новых автомобилей по итогам уходящего 2024 года.

Главной новостью стало отсутствие в списке бестселлеров прошлогоднего обладателя пальмы первенства электрокара Tesla Model Y. На этот раз он не вошел даже в ТОП-5.

Согласно предварительному анализу организации «Dataforce», учитывающий 97% продаж новых машин в Европейском союзе, в Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании, хэтчбек Sandero от румынского бренда Dacia завершает 2024 год как самый продаваемый автомобиль в ЕС. Объем реализации этой машины за 12 месяцев составил 247 тысяч 210 единиц.

На втором месте идет Volkswagen Golf. На долю этого немецкого хэтчбека приходится 199 тысяч 546 проданных штук, а следом за ним располагается Renault Clio и Volkswagen T-Roc (195 тысяч 675 и 187 тысяч 707 проданных новых машин соответственно). 

Прошлогодний самый популярный автомобиль в Европе – Tesla Model Y – по итогам 2024 года расположился в общем чарте только на шестой позиции с результатов в 181 тысячу 781 проданную машину (-21% к прошлому году). 

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Фото:Dacia

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