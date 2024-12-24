Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) вновь засветился на дорогах в камуфляже

Mitsubishi работает над новым поколением внедорожника Pajero Sport, которое может появиться уже в 2025 году. Первые прототипы этой модели выехали на дороги этим летом, а теперь в Сеть выложили очередные снимки тестовой машины, которая также была сильно закамуфлирована. Внедорожник подловили на дорогах Южной Кореи.

Сквозь маскировочную пленку просматривается экстерьер, сильно напоминающий пикап Triton (L200) нового поколения.

У нового Pajero Sport будет как минимум такая же передняя часть кузова с узкими дневными ходовыми огнями сверху и основным прямоугольным блоком ниже, а также схожая с L200/Triton радиаторная решетка.

Прототип нового Mitsubishi Pajero 2025

Судя по шпионским фото, внедорожник будет повторять пикап вплоть до центральной стойки, но его корма, разумеется, окажется другой.

Прототип нового Mitsubishi Pajero 2025

Подтвержденных сведений о технической части машины пока нет. Ходят слухи, что она получит доработанную раму, а также модернизированный дизельный мотор рабочим объемом 2,4-литра мощностью от 150 до 204 лошадиных сил.

Дебют нового Mitsubishi Pajero Sport может состояться ориентировочно к лету 2025 года.