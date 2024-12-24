Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) вновь засветился на дорогах в камуфляже

Mitsubishi работает над новым поколением внедорожника Pajero Sport, которое может появиться уже в 2025 году. Первые прототипы этой модели выехали на дороги этим летом, а теперь в Сеть выложили очередные снимки тестовой машины, которая также была сильно закамуфлирована. Внедорожник подловили на дорогах Южной Кореи.
Сквозь маскировочную пленку просматривается экстерьер, сильно напоминающий пикап Triton (L200) нового поколения.
У нового Pajero Sport будет как минимум такая же передняя часть кузова с узкими дневными ходовыми огнями сверху и основным прямоугольным блоком ниже, а также схожая с L200/Triton радиаторная решетка.
Судя по шпионским фото, внедорожник будет повторять пикап вплоть до центральной стойки, но его корма, разумеется, окажется другой.
Подтвержденных сведений о технической части машины пока нет. Ходят слухи, что она получит доработанную раму, а также модернизированный дизельный мотор рабочим объемом 2,4-литра мощностью от 150 до 204 лошадиных сил.
Дебют нового Mitsubishi Pajero Sport может состояться ориентировочно к лету 2025 года.