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Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) вновь засветился на дорогах в камуфляже

Текст: Ростислав Архипов
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Mitsubishi работает над новым поколением внедорожника Pajero Sport, которое может появиться уже в 2025 году. Первые прототипы этой модели выехали на дороги этим летом, а теперь в Сеть выложили очередные снимки тестовой машины, которая также была сильно закамуфлирована. Внедорожник подловили на дорогах Южной Кореи. 

Сквозь маскировочную пленку просматривается экстерьер, сильно напоминающий пикап  Triton (L200) нового поколения.

У нового Pajero Sport будет как минимум такая же передняя часть кузова с узкими дневными ходовыми огнями сверху и основным прямоугольным блоком ниже, а также схожая с L200/Triton радиаторная решетка. 

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Прототип нового Mitsubishi Pajero 2025

Судя по шпионским фото, внедорожник будет повторять пикап вплоть до центральной стойки, но его корма, разумеется, окажется другой.

Прототип нового Mitsubishi Pajero 2025

Подтвержденных сведений о технической части машины пока нет. Ходят слухи, что она получит доработанную раму, а также модернизированный дизельный мотор рабочим объемом 2,4-литра мощностью от 150 до 204 лошадиных сил. 

Дебют нового Mitsubishi Pajero Sport может состояться ориентировочно к лету 2025 года.  

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Фото:Соцсети

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