Как может выглядеть кроссовер Kia Seltos 2 поколения (неофициальные изображения)

Появившийся в 2019 году субкомпактный кроссовер Seltos, расположенный на ступеньку ниже бестселлера Kia Sportage, принес корейскому автопроизводителю неплохой доход с продаж по всему миру (в том числе из России). Но с тех пор прошло уже почти 5 лет и машине пора переходить во 2 поколение, обещающее для нее радикальные перемены не только в дизайне, но и в «технике».

Тестовые прототипы нового Seltos уже выехали на дорожные испытания. Хорошо их рассмотрев, независимые дизайнеры из Кореи воспользовались знаниями фотошопа и нарисовали реформенный кроссовер без какой-либо маскировки.

Неофициальный рендер дизайна Kia Seltos 2 поколения

Судя по получившимся рендерам, от второй генерации «Селтос» ждут нового оформления передней части кузова, где поменяется практически всё – капот, бампер, решетка радиатора и оптика.

Боковины изменятся появлением других дверей с потайными ручками, иной подоконной линии и колесных дисков, а корма должна обзавестись как минимум новыми фонарями.

Шпионское фото Kia Seltos 2 поколения

Но еще интереснее, какие перемены ждут техническую часть машины. По слухам, в Kia готовятся сделать Seltos гибридом, который будет потреблять всего 3,9-литра бензина на каждые 100 километров пути.

Производство второй генерации Seltos стартует в середине 2025 года, а в продажу машину отправят ближе к осени.