ДомойАвтоновости сегодняКак может выглядеть кроссовер Kia Seltos 2 поколения (неофициальные изображения)

Как может выглядеть кроссовер Kia Seltos 2 поколения (неофициальные изображения)

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия d37a60342bc35bad19c09dd54d00228cb5a5afe9 2 1440x864 1

Появившийся в 2019 году субкомпактный кроссовер Seltos, расположенный на ступеньку ниже бестселлера Kia Sportage, принес корейскому автопроизводителю неплохой доход с продаж по всему миру (в том числе из России). Но с тех пор прошло уже почти 5 лет и машине пора переходить во 2 поколение, обещающее для нее радикальные перемены не только в дизайне, но и в «технике».

Тестовые прототипы нового Seltos уже выехали на дорожные испытания. Хорошо их рассмотрев, независимые дизайнеры из Кореи воспользовались знаниями фотошопа и нарисовали реформенный кроссовер без какой-либо маскировки.

Неофициальный рендер дизайна Kia Seltos 2 поколения

Судя по получившимся рендерам, от второй генерации «Селтос» ждут нового оформления передней части кузова, где поменяется практически всё – капот, бампер, решетка радиатора и оптика.

Боковины изменятся появлением других дверей с потайными ручками, иной подоконной линии и колесных дисков, а корма должна обзавестись как минимум новыми фонарями.

Копия 6733535404fef 1
Шпионское фото Kia Seltos 2 поколения

Но еще интереснее, какие перемены ждут техническую часть машины. По слухам, в Kia готовятся сделать Seltos гибридом, который будет потреблять всего 3,9-литра бензина на каждые 100 километров пути.

Производство второй генерации Seltos стартует в середине 2025 года, а в продажу машину отправят ближе к осени. 

Наш Телеграм и Google News

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

В России стартовали продажи кроссовера Hyundai дешевле 2...

Остановка «АвтоВАЗом» производства Лады Весты-универсал оказалась слухами

Инсайдеры опровергли остановку «АвтоВАЗом» сборки легендарной «Лады Нивы»

Менеджеры Volkswagen готовы отказаться от бонусов ради компании

Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) вновь засветился на...

Японские СМИ: слияние Honda и Nissan не окажет...

Ходят слухи, что Toyota воскресит минивэн Estima

Слухи

В США оценили новую Лада Нива Спорт от...

В России продали более 1,5 миллиона новых автомобилей в 2024...

Журналисты Формулы 1 назвали главные технические новинки, определившие...

Россияне массово украшают автомобили к Новому Году, но...

Почти все водители электромобилей не променяют их на...

В России стартовали продажи исполинского американского пикапа за...

Инспектор ГАИ рассказал, почему лучше не складывать боковые...

Mazda CX-5 в новом кузове: появились изображения одного...

Неофициальные рендеры

Дочка «АвтоВАЗа» приступила к производству внедорожников «Лада Нива...

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+