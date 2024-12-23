Mazda CX-5 в новом кузове: появились изображения одного из главных конкурентов Toyota RAV4

Кроссовера Mazda CX-5 ждет плановый переход в новое поколение, в рамках которого машина подвергнется определенной переделке кузова. Конкурента Toyota RAV4 обещают представить в октябре 2025 года.

Каких изменений стоит ждать от его дизайна и технической стороны пока неизвестно, но на днях японский«Mag-X» выпустил новый номер своего журнала, в котором «Daily-Motor» обнаружил неофициальные рендеры CX-5 в новом кузове.

На изображениях реформенный японский SUV показан спереди. И, судя по картинкам, как минимум в этой части машине предстоит заметно отличиться от своего предшественника.

Обложка нового журнала “Mag-X”

Ожидается, что в третьей по счету генерации Mazda CX-5 обзаведется сильно зауженной головной оптикой, а также другим капотом, новым бампером и решеткой радиатора более компактных размеров, чем раньше. Изменения в экстерьере автомобиля будут продиктованы концепт-каром Arata, представленном в этом году.

Перемены в технической части долгожданной многими машины пока не раскрываются, но ходят слухи, что «паркетник» обзаведется гибридной силовой установкой, которую разработают инженеры компании собственными силами (ранее «Мазда» заимствовала гибриды у «Тойоты»).

Помимо бензино-электрической модификации у автомобиля будут также обычные бензиновые варианты, предназначенные для более доступных комплектаций.

Начать продажи новой Mazda CX-5 собираются в первом квартале 2026 года.