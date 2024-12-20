Renault Clio нового поколения показали на первых изображениях 

В 2026 году Renault собирается сменить поколение одного из самых популярных в Европе автомобилей B-сегмента. Новая генерация Clio обещает заметно преобразиться в сравнении со своим предшественником, но сохранить гибридную трансмиссию.

Как будет выглядеть реформенный Renault Clio накануне показали дизайнеры портала «Motor1», выложившие в Сеть первые неофициальные рендеры новинки.

По мнению цифровых художников, в экстерьере новый «Клио» будет черпать вдохновение у кроссовера Rafale. При этом пропорциям машины вряд ли предстоит заметно отличаться от актуальной модели.

Неофициальный рендер Renault Clio нового поколения (Motor1)

Длина хэтчбека должна составить примерно 4,1-метра, а кузов оказаться немного ниже для того, чтобы обеспечить 5-дверке улучшенную аэродинамику.

Спереди хэтчбеку может достаться полностью обновленная лицевая часть со стилизованными фарами и решеткой радиатора, заимствованными у модели Renault Rafale. Что касается кормы, то отличительной чертой этой части кузова может стать более наклоненные задние окна и приподнятые крылья.

Глобальных технических перемен в новом Clio не ждут. Ожидается, что машина будет построена на модернизированной версии актуальной платформы CMF-B и сохранит гибридные и мягко-гибридные силовые установки. Неизвестно, исчезнут ли из ее линейки неэлектрифицированные бензиновые моторы и дизель, но, вероятно, Renault откажется от неэкологичных двигателей.