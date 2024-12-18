Над двигателями Audi для Формулы 1 будут работать стажеры

Компания Audi, готовящаяся к дебюту в Формуле 1 в 2026 году, начала привлекать к своей программе молодых выпускников вузов. Причина, по которой немецкому автопроизводителю пришлось пойти на такой шаг, связана с нехваткой кадров и нежеланием квалифицированных специалистов переходить в заводской немецкий коллектив из других команд Ф1.

На веб-портале «Motorsport Jobs» журналисты обнаружили сотни вакансий на стажировку в отдел разработки двигателей Audi для Формулы 1, причем как в отделение, связанное с созданием самого ДВС, так и в офис, который занимается созданием электрической силовой установки.

Обязанности, включенные в указанную должность, включают проектирование в среде высоковольтных аккумуляторов, механическое проектирование, электрическое проектирование, интеграцию, проектирование поверхностей / визуализацию.

Стажировки и диссертации длятся не менее четырех месяцев и проходят на дневном отделении в Нойбурге в Германии.

Будет ли кто-то из прошедшего стажировку персонала нанят на требующие кадров в Audi F1 должности не уточняется.