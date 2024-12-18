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Над двигателями Audi для Формулы 1 будут работать стажеры

Текст: Ростислав Архипов

Компания из Ингольштадта стремится привлечь в свой коллектив молодые таланты

менее 2 мин.
audi f1 recruit around 50 tech experts from rivals in v0

Компания Audi, готовящаяся к дебюту в Формуле 1 в 2026 году, начала привлекать к своей программе молодых выпускников вузов. Причина, по которой немецкому автопроизводителю пришлось пойти на такой шаг, связана с нехваткой кадров и нежеланием квалифицированных специалистов переходить в заводской немецкий коллектив из других команд Ф1.

На веб-портале «Motorsport Jobs» журналисты обнаружили сотни вакансий на стажировку в отдел разработки двигателей Audi для Формулы 1, причем как в отделение, связанное с созданием самого ДВС, так и в офис, который занимается созданием электрической силовой установки. 

Обязанности, включенные в указанную должность, включают проектирование в среде высоковольтных аккумуляторов, механическое проектирование, электрическое проектирование, интеграцию, проектирование поверхностей / визуализацию. 

Стажировки и диссертации длятся не менее четырех месяцев и проходят на дневном отделении в Нойбурге в Германии. 

Будет ли кто-то из прошедшего стажировку персонала нанят на требующие кадров в Audi F1 должности не уточняется.

Источник:Motorsportjobs
Фото:Audi F1

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