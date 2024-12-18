Следующий автомобиль Huawei, который бросит вызов BMW X6, будет работать на бензине

Новый кроссовер, созданный совместными усилиями китайских компаний Huawei и Chery, близок к официальному дебюту. Премьера машины, названной Luxeed R7 EREV, по габаритам совпадающей с BMW X6, состоится уже завтра, 19 декабря.

Первым рынком для автомобиля станет родная «Поднебесная», где, как ожидается, за кроссовер будут просить от 245 тысяч юаней или 3 миллиона 455 тысяч рублей.

Вопреки мнению, что новая модель Luxeed (совместного проекта Huawei и Chery) станет полностью электрической, кажется, все будет далеко не так.

Luxeed R7 EREV

Как сообщает портал «Motor1», R7 будет использовать бензин, но не по прямому назначению. В этой модели задействуют 1,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, но ему предстоит работать как «генератор», служащий исключительно для передачи энергии аккумулятору и электромотору. Причем приводить в движение колеса машины будет как раз последний.

Согласно неофициальным данным, Luxeed R7 EREV получит батарею емкостью 36 кВт/ч от CATL, которая позволит автомобилю проезжать на одном заряде до 200 километров. Совокупная дальнобойность машины должна составить 1570 км (по китайскому циклу CLTC).

Ожидается, что кроссовер будет поддерживать автопилот третьего поколения и сможет автономно ездить на высоких скоростях по трассам и эстакадам, а также самостоятельно парковаться.