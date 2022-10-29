В магазинах Huawei в Китае появится самое дорогое «устройство» — электрический кроссовер Avatr 11 

На китайском рынке новый кроссовер Avatr 11 сейчас предложен по меньшей мере в 70 дилерских центрах, но пока этого недостаточно. Поэтому компания Huawei с декабря планирует расширить присутствие этого электрического «паркетника» на местном рынке, выставив его на витрине своих фирменных магазинов. Там же можно будет оформить предзаказ на кроссовер.

Напомним, официальная премьера серийной версии Avatr 11 состоялась в апреле 2022 года. Автомобиль разрабатывался усилиями сразу трех компаний: Changan, Huawei и CATL, где первый отвечал за дизайн и техническую часть машины, второй за мультимедийные возможности и онлайн-технологии, а третий за тяговые батареи и сопутствующие узлы соответственно.

С точки зрения габаритов Avatr 11 близок к BMW X6. Его длина равна 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1601 мм. Автомобиль может похвастать наличием безрамочных дверей и панорамной крышей с жесткой перемычкой между двумя секциями. Длина его колесной базы составляет 2975 мм.

В основе кроссовера лежит модульная архитектура CHN, которая подразумевает использование сразу двух электрических двигателей (по одному на каждую ось).

Суммарная отдача силовой установки Avart 11 равна 578 лошадиным силам, а емкости аккумулятора (90,4 кВт/ч) достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 600 километров.

Для автомобиля заявлена продвинутая система автономного управления. Стоимость машины составляет около 300 тысяч юаней или 2 миллиона 560 тысяч рублей. Таким образом, появление кроссовера Avatr 11 в фирменных магазинах Huawei сделает его самым дорогим устройством, которое когда-либо продавалось на их полках.