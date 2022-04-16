В Сети показали показал большой кроссовер Huawei Aito M7

Китайский IT-гигант Huawei зарегистрировал новый бренд электромобилей Aito (Adidng Intelligence to Auto) в конце прошлого года. Его первый продукт – кроссовер Aito M5 уже продается на родном для себя китайском рынке, а теперь пришло время расширения линейки марки. Компания разработала более крупный «паркетник» Aito M7.

В базе «поднебесного» минпрома появились первые фотографии новинки. Согласно официальной документации, с точки зрения габаритов Aito M7 окажется близок к Volvo XC90 и Audi Q7. Его длина составит 5020 мм, ширина – 1945 мм, высота – 1775 мм, а размер колесной базы будет равен 2820 мм.

Для кроссовера заявлены 20-дюймовые колесные диски и 3-рядный салон с шестью креслами.

Как и в случае с первенцем Aito, «паркетником» M5, модель M7 представляет собой последовательный гибрид.

Приводить в движение вседорожник предстоит полуторалитровой «наддувной четверке», выдающей 125 лошадиных сил. Правда функционировать она будет исключительно в режиме генератора, подзаряжая тяговую батарею. Вращением колес займется электромотор собственной разработки Huawei, выдающий 272 лошадиные силы.

Другие подробности о проекте нового кроссовера китайского техногиганта пока не раскрываются. Фотографий интерьера также нет. Зато известны предварительные сроки его появления в продаже.

Китайские СМИ утверждают, что премьера Aito M7 состоится до конца 2022 года, а до местных дилеров автомобиль доедет уже в 2023-м.