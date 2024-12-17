Дизайнер показал, как мог бы выглядеть Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения

Mitsubishi Lancer Evolution – один из культовых автомобилей во всей линейке японского автопроизводителя. Машину сняли с конвейера в 2016 году, но не предусмотрели преемника. С тех пор в Сети активно ходят слухи о планах Mitsubishi выпустить 11-е поколение этой модели, но до реальных подвижек дело все никак не дойдет.

Одна из причин – сама Mitsubishi, сосредоточившаяся на сегменте кроссоверов и внедорожников, и не готовая вкладывать средства в узконишевый продукт, который вряд ли будет приносить компании существенные деньги.

Тем не менее это не мешает независимым дизайнерам фантазировать насчет нового поколения Lancer Evo, представляя, как может выглядеть такая 4-дверка.

Очередным таким художником стал «Roman Miah» и студия «Avantedesigns_New», продемонстрировавшие свое видение следующей генерации Lancer Evolution.

Неофициальные рендеры 11 поколения Mitsubishi Lancer Evolution

На рендерах «заряженная» японская 4-дверка предстала в агрессивном обвесе, включившим в себя множество аэродинамических элементов, в том числе массивный карбоновый спойлер на крышке багажника.

Кроме того, виртуальной машине достались потайные дверные ручки, передний бампер сложной формы с «губой», задний диффузор и гоночные кресла красного цвета.

По задумке авторов проекта, под капотом нового Lancer Evo 11 поколения мог бы скрываться традиционный рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор на 2-литра с потенциалом отдачи в 500 лошадиных сил. Связку ему составила бы «механика» и система полного привода.