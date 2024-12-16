Новый кроссовер Suzuki попал в объективы фотошпионов – это может быть обновленная Grand Vitara, либо 7-местная версия машины

В сентябре 2022 года Suzuki начала продажи в Азии своего нового кроссовера Grand Vitara. Автомобиль сразу же стал бестселлером на рынке, но в конце 2024-го года приступила к испытанию немного другой машины.

Снимки прототипа опубликовал индийский портал «Motoring World». По мнению журналистов этого издания, под плотным камуфляжем скрывается тестовый мул обновленного кроссовера Grand Vitara.

В качестве альтернативного варианта предлагается мнение, что речь идет о 7-местной версии «Гранд Витары», которая навяжет конкуренцию Hyundai Alcazar.

Шпионское фото таинственного прототипа Suzuki (Motoring World)

Рассмотреть какие-то перемены в дизайне прототипа практически невозможно из-за плотной маскировки. Тем не менее на шпионских снимках можно заметить, что передняя часть машины немного изменена, а также используются немного другие колесные диски с пятиспицевой конструкцией, которые покрыты камуфляжем.

Шпионское фото таинственного прототипа Suzuki (Motoring World)

В салоне таинственного кроссовера папарацци удалось запечатлеть отдельно стоящий экран мультимедийной системы, который выглядит крупнее, чем в оригинальной Grand Vitara.

Не исключено, что прототипом является 7-местная версия Grand Vitara, слухи о которой ходили весь год. Такой автомобиль будет отличаться от простого кроссовера увеличенной колесной базой для размещения сзади сидений третьего ряда.

Дебют новинки должен состояться в течение 2025 года.