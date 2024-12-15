Назван гонщик Формулы-1 с лучшим соотношением зарплата/результативность

Для команд Формулы-1 единственное, что является важным в чемпионате, являются очки, которые приносят им пилоты. Но иногда набранные зачетные баллы тем или иным гонщиком не окупают себя, поскольку ему приходится платить зарплату, превышающую выгоду из результативных выступлений.

Накануне пользователи Сети подсчитали, кто из пилотов Формулы-1 является лучшим по соотношению зарплата/результативность. Им неожиданным образом оказался никто иной, как немец Нико Хюлкенберг, ни разу за свою карьеру в Ф1 не одержавший победу и даже не побывавший на подиуме.

Гонщик из Германии в сезоне 2024 года принес своей команде Haas F1 41 очко. При этом заработная плата Хюлкенберга в «Хаасе» по контракту в год составляла всего 2 миллиона долларов.

Разделив ее на количество набранных очков оказалось, что каждый зачетный балл в чемпионате, набранный немцем, обошелся коллективу Haas F1 в 60 тысяч 341 доллар. Это самый низкий показатель среди всех гонщиков на стартовой решетке в 2024 году.

Благодаря своим выступлениям после возвращения в Формулу-1 в 2023 году Хюлкенбергу удалось вновь обратить на себя внимание и добиться контракта с командой Audi, которая, как ожидается, будет платить ему порядка 5 миллионов долларов в год.