Вздутие аккумулятора автомобиля необязательно говорит о браке батареи

Покупая новый аккумулятор некоторые владельцы автомобилей могут заметить на корпусах батареи выпирающие стенки, что сразу же вызывает беспокойство по поводу того, что им попался вздутый АКБ. Но, как оказалось, это совсем не говорит, что аккумулятор является бракованным.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственного эксперта, наличие небольших выпуклостей на батарее является нормальным явлением, причем чаще всего это лишь временный эффект.

После того, как АКБ начинают эксплуатировать в автомобиле, внутренняя химия в нем приходит к стабилизации, что снижает давление внутри блока. Поэтому со временем корпус батареи чаще всего возвращается в нормальное состояние.

По словам специалиста, при длине аккумулятора в 100 мм выпирание его стенки даже на 6 мм совсем не говорит о наличии брака, поскольку такие дефекты в форме аккумулятора чаще всего происходят во время его производства и формовочного заряда (процесс интенсивной зарядки и разрядки), который сопровождается накоплением внутри блока газов и увеличением давления.

Утверждается, что после того, как батарея переживет несколько циклов заряда-разряда, ее корпус, как правило, «сдувается». Поэтому пугаться того, что новый аккумулятор может иметь слегка вздутый корпус, не стоит.