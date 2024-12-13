Новое поколение кроссовера Kia Seltos радикально поменяется внешне

Недавно в Южной Корее стартовали первые тесты нового поколения кроссовера Kia Seltos. Автомобиль, хорошо известный в России, готовится к плановой смене генерации, которая должна придать его дизайну существенные перемены по сравнению с предшественником.

Недавно независимые художники «NYMammoth» выложили в Сеть первые неофициальные рендеры нового «Селтос», основанные на шпионских фотографиях новинки. По мнению цифровых дизайнеров, машина сильно преобразится как минимум спереди.

Шпионское фото Kia Seltos нового поколения (Соцсети)

Сквозь проступающий камуфляж специалисты по компьютерной графике заметили, что сменит головную оптику с горизонтальной на вертикальную. Кроме того, заметно поменяется ее рисунок.

Кроме того, новому Seltos пророчат другую решетку радиатора, которая станет крупнее, другой капот, а также более сложный по форме и дизайну бампер с рельефной накладкой снизу.

Неофициальный рендер нового поколения Kia Seltos (NYMammoth)

Боковины кроссовера изменятся, но не так кардинально, как передняя часть кузова. При ракурсе в профиль на рендерах видно, что машина оснащена более широкими накладками на крыльях из неокрашенного пластика и массивным обвесом на дверях и порогах с хромированной накладкой посередине.

Изменения в технической стороне «паркетника» пока не подтверждены, но ходят слухи, что в арсенал автомобиля впервые войдет гибридный силовой агрегат, который обеспечит «Селтосу» расход топлива в 3,9-литра на 100 км.

Выпуск нового поколения компактного корейского SUV наладят в конце лета 2025 года, а продажи начнут с осени.