Автоэксперт поведал, как улучшить микроклимат в автомобиле

Большинство современных машин можно считать достаточно теплыми, поскольку заводские отопители салонов работают в них надлежащим образом. Однако в некоторых недорогих моделях все же есть некоторые огрехи, которые были унаследованы у печек из прошлого.

Более того, некоторые отопители с годами могут выходить из строя, что заставляет владельцев машин прибегать к их ремонту, используя универсальные детали. Автоэксперт журнала «За Рулем» раскрыл вид тюнинга, который поможет улучшить микроклимат автомобиля, и тем самым не «заморозить» одну из самых важных зимой его комплектующих – аккумулятор.

По словам журналистов российского автомобильного издания, первое, что стоит сделать, это постараться утеплить батарею. Как правило, аккумуляторы не любят холодных времен года, в которые с проблемами выдают необходимый ток и хуже принимают заряд. Но несмотря на общий скепсис, их все же можно согреть.

Популярным решением для этого являются так называемые «чехлы аккумулятора», которые могут быть как простыми чехлами, так и специальными термокейсами с нагревателями, согревающими АКП.

Особенно важно пытаться утеплить батарею, если зимой она располагается в багажном отсеке, а значит ни тепло от двигателя, ни прогретый полностью салон не смогут отогреть ее до температур, которые позволяют без труда принимать заряд.