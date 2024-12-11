Радикально новые кроссоверы Renault сменят форм-фактор

Главный дизайнер Renault рассказал, что целый список новых электромобилей компании, которые появятся с 2028 года, отойдут от традиционных форм кроссоверов и внедорожников.

По словам Жиля Видаля, будущие «паркетники» Renault, работающие на электричестве, будут похожи на концепт кар Embleme образца этого года, а значит будут представлять собой спортивные SUV с низкой посадкой, а не высокие вседорожники.

Renault Embleme концепт

По словам главного дизайнера французского автопроизводителя, прототип Embleme является лучшим представлением о том, что ждет Renault в глобальном масштабе с точки зрения визуальных решений.

Вместе с тем, Видаль предположил что универсалы, чья доля рынка была фактически украдена кроссоверами и внедорожниками, могут стать популярными вновь, но уже в виде спортивных машин с низкой линией крыши, но большими грузовыми отсеками.

Renault Embleme концепт

По мнению специалиста, это отлично подойдет электромобилям, которые должны балансировать между двумя приоритетами – практичность и запас хода.