Фредерик Вассер рассказал про общую презентацию машин Формулы-1 в 2025 году

В следующем году все команды Формулы-1 проведут совместную презентацию, в рамках которой покажут свои новые болиды одновременно. Мероприятие запланировано на 18 февраля и пройдет в Лондоне.

Глава команды Ferrari Фредерик Вассер поделился своим мнением о том, в каком виде состоится дебют машин сразу 10 коллективов Ф-1. По мнению специалиста, речь будет идти лишь о премьере раскрасок автомобилей, тогда как боевые болиды 2025 года получится увидеть спустя некоторое время, когда стартуют предсезонные тесты.

«Это должно оказаться интересно. Но это не впервые, когда команды будут показывать старые машины, а новые появятся лишь на тестах.

Вряд ли кто-то будет обращать внимание на незначительные детали, такие как понтоны и форма днища. Основная цель такой презентации – совершенно другая.

Раньше команды Формулы-1 грешили тем, что презентовали болиды с поддельными деталями, но на этот раз такого не будет. Все просто привезут машины 2024 года, но в новой ливрее», – рассказал Вассер.