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Хэмилтона хвалят за то, что он обеспечил «реалистичность» фильма с Брэдом Питтом о Формуле-1

Британский гонщик помогал киноделам, чем только мог

Текст: Алексей Шмидт
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Чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон  сыграл решающую роль в том, чтобы голливудский фильм об этом чемпионате был максимально реалистичным. По крайней мере так считает продюсер киноленты Джерри Брукхаймер.

Фильм, который на этапе производства носил название «Апекс», выйдет на экраны летом 2025 года и будет посвящен истории вымышленного экс-пилота Формулы-1 Сонни Хейса, которого сыграл актер Бред Питт. 

Ключевую роль в производстве ленты сыграл чемпион Ф1 – Льюис Хэмильтон. Британский пилот участвовал как в процессе написания сценария, так и выступал в качестве консультанта, чтобы обеспечить максимальную реалистичность гоночных сцен. Об этом рассказал режиссер фильма Джерри Брукхаймер:

«Льюис заставлял нас быть честными. Он смотрит на каждую гонку и говорит: «В этом момент гонщик ехал бы не на второй передаче, а на первой. Он заходит в боксы, слышит работу двигателя, а также отсматривает каждую сцену гонки. Он рассказал о многих суевериях, которые есть у пилотов Ф1, поэтому персонаж Бреда Питта многое почерпнул у настоящего гонщика».

По словам создателя еще не вышедшей в кинотеатры ленты, все это было сделано для поддержания реалистичности фильма.

Фильм о Формуле-1, который пока не получил официального названия, должен выйти в международный прокат 25 июня 2025 года.

Фото:Reddit

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