10 гонщиков Формулы-1 с наибольшим количеством очков, но без единой победы (список)

Хороший гонщик далеко не всегда является победителем. Для любой из команд Формулы-1 важно, чтобы ее пилот отличался стабильностью и приносил ей очки на протяжении каждого уик-энда, а не выстреливал отличным результатом в одном Гран При, а затем проваливался в другом.

В истории Ф1 есть целый список достойных пилотов, которые стабильно зарабатывали зачетные баллы, но за свою карьеру так и не смогли одержать ни одной победы.

Что интересно, среди них сразу 3 действующих гонщиков Формулы-1, один завершающий карьеру и один россиянин.

Вот как выглядит этот ТОП по состоянию на конец Гран При Абу-Даби 2024 года:

10 место – Пол Ди Реста (121 очко, 0 побед);

9 место – Адриан Сутиль (124 очка, 0 побед);

8 место – Камуи Кобаяши (125 очков, 0 побед);

7 место – Кевин Магнуссен (202 очка, 0 побед);

6 место – Даниил Квят (202 очка, 0 побед);

5 место – Алекс Албон (240 очков, 0 побед);

4 место – Ник Хайфельд (259 очков, 0 побед);

3 место – Лэнс Стролл (292 очка, 0 побед);

2 место – Роман Грожан (391 очко, 0 побед);

1 место – Нико Хюлькенберг (571 очко, 0 побед).