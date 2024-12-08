McLaren выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 2024 года

Команда McLaren завоевала победу в Кубке конструкторов Формулы-1 2024 года. Накануне Гран При Абу-Даби британский коллектив лидировал в чемпионате с отрывом от Ferrari в 21 очко и сумел удержать задел благодаря победе в воскресной гонке Ландо Норриса.

Эта победа в чемпионате Формулы-1 стала девятой в истории McLaren и первой с 1998 года.

С тех пор коллектив из Уокинга сражался за Кубок конструкторов Ф1 множество раз, но по ходу тех сезонов терял лидерство.

В нынешнем сезоне усилиями своих гонщиков Ландо Норриса и Оскара Пиастри McLaren удалось оторваться от соперников и остаться первым после финиша финального этапа чемпионата 2024 года.

Полная таблица результатов Кубка конструкторов Формулы-1 2024 года

1 место – McLaren

2 место – Ferrari

3 место – Red Bull

4 место – Mercedes

5 место – Aston Martin

6 место – Alpine

7 место – Haas

8 место – Racing Bulls

9 место – Williams

10 место – Sauber