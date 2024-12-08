Худшие автомобили 2025 года назвал Consumer Reports: в них плохо практически всё

В мировой автомобильной отрасли в последнее время становятся все более популярными всевозможные рейтинги брендов, в которых независимые аналитики выделяют лучшие и худшие компании.

Недавно аналогичный ТОП составило крупное исследовательское агентство Consumer Reports. Мы уже рассказывали о том, кто оказался лучшим на 2025 год, а теперь пришел черед худших автомобилей.

В табеле успеваемости автомобильных брендов последние места заняли в основном американские автопроизводители.

Последняя, 32-я строчка рейтинга оказалась за Jeep с результатом в 46 балла из 100. На 31-й позиции расположился еще один «американец» – Rivian (48 баллов), а 30-м стал британский Land Rover с оценкой 51 балл.

Немного лучше дела обстояли с GMC и Dodge, заработавшими по 55 баллов соответственно, но уступившими Alfa Romeo (56 баллов), Volkswagen (57 баллов) и Chevrolet (60 баллов).

При формировании своего рейтинга «CR» учитывал такие ключевые факторы, как надежность машины, удовлетворенность ей владельцем, затраты на техобслуживание, безопасность, производительность и результаты дорожных испытаний каждой модели.