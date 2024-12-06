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Автомобилем, который японцы любят больше остальных, оказался аналог «Лада Ларгус» от Honda

Он обошел Suzuki Fronx, Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-80, Mitsubishi Triton и Lexus LBX

Текст: Алексей Шмидт
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Портфолио Honda состоит из множества разнообразных моделей. Большинство из них продается на родине компании в Японии. Но только одному из них удалось завоевать в этом году корону в номинатив «Автомобиль года в Японии 2024-2025».

Спустя несколько месяцев подготовки, обсуждений и тестов ведущие автожурналисты «страны восходящего солнца» назвали финалистов конкурса за звание лучшей машины в стране. И в конечном счете ей оказался Honda Freed.

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Honda Freed

Freed представляет собой нечто вроде аналога российского «Лада Ларгус», но с шестиместным салоном. Несмотря на компактные размеры (Lada Largus он уступает по всем показателям, за исключением высоты), автомобиль способен удивить комфортным внушительным объемом пространства внутри для пассажиров. 

В честной борьбе Honda Freed удалось обойти других финалистов конкурса «Автомобиль года в Японии», в том числе: Suzuki Fronx, Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-80, Mitsubishi Triton и Lexus LBX.  

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Honda Freed

Жюри высоко оценило эту модель «Хонды» за отличительный характер и удовольствие от вождения, а также гибридную трансмиссию e:HEV и продуманный дизайн.

В последний раз Honda побеждала в конкурсе «Автомобиль года в Японии» 14 лет назад, когда это звание досталось гибридному спорткупе CR-Z. 

Фото:Honda

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