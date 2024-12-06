Бывшая девушка Квята ждет ребенка от Макса Ферстаппена: это конец карьеры чемпиона Формулы-1?

Келли Пике и Макс Ферстаппен ждут первого совместного ребенка. 4-кратный чемпион Формулы-1 подтвердил эту информацию в своих соцсетях готовясь к завершающему этапу сезона – Гран При Абу-Даби.

Ферстаппен и Пике вместе с 2020 года. Пара воспитывает дочь Пенелопу, отцом которой является российский гонщик Даниил Квят.

Первый ребенок Ферстаппена может привнести в будущее чемпиона Ф-1 большие изменения, поскольку ранее он ясно дал понять, что наличие детей приведет к завершению его карьеры в гонках. В подкасте Podpah голландец заявил следующее:

«У моей сестры трое детей, когда я вижу их часто, могу следить как они растут и ездят на своих игрушечных машинках, это очень напоминает времена, когда я был ребенком. Одновременно это дает понять, что я не готов выступать в гонках вечно. Я хочу видеть, как растут возможно и мои собственные дети и проводить с ними время».

Эти слова вкупе с другими заявлениями о том, что у Ферстаппена нет цели бить рекорды Формулы-1, а семья для него стоит на первом месте, дают почву для слухов о возможном скором завершении карьеры пилота в «Королевских гонках».

Впрочем, какое решение в итоге примет Макс пока, вероятно, неизвестно даже ему самому.