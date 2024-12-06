Новый Mitsubishi Pajero Mini может отобрать покупателей у Toyota Mini LandCruiser FJ и Suzuki Jimny

В Японии в моде вновь оказались мини-полноприводные автомобили. К вернувшемуся на родину Suzuki Jimny вскоре присоединится Toyota Mini LandCruiser FJ, который обещает оказаться более дешевым вариантом RAV4.
Но недавно в Сети стали активно обсуждаться слухи об аналогичном по формату внедорожнике, правда уже от Mitsubishi. Бренд с тремя бриллиантами обладает богатой историей, в которой существовал Pajero Mini. Такой автомобиль появился в 1994 году и просуществовал на протяжении почти 20 лет.
Японское издание «BestCar» не уверен на 100 процентов, но считает, что возрождение «Паджеро Мини» является событием вполне вероятным, поскольку такой проект сейчас сильно выгоден Mitsubishi. Это будет автомобиль кей-класса для ультракомпактного японского сегмента, ограниченного по размерам и объему двигателя.
Ранее в компании настаивали, чтобы Pajero Mini нового поколения был основан на шасси с лестничной рамой. Но, похоже, если проекту дадут «зеленый свет», то все может оказаться немного не так, как все думали.
Не так давно Mitsubishi подписала соглашение с Nissan по созданию совместного предприятия, которое будет выпускать малолитражные автомобили. Если Pajero Mini все же предстоит ожить в миниатюре, то вполне можно представить, что машина окажется чем-то мини-родственником нового Nissan Patrol.
Будучи исключительно полноприводным потенциально возможный Pajero Mini, скорее всего, будет комплектоваться 3-цилиндровым бензиновым мотором объем 659 кубических сантиметров, причем как с турбонаддувом, так и без него, но с мягко-гибридным электрическим довеском.