Новый Mitsubishi Pajero Mini может отобрать покупателей у Toyota Mini LandCruiser FJ и Suzuki Jimny

В Японии в моде вновь оказались мини-полноприводные автомобили. К вернувшемуся на родину Suzuki Jimny вскоре присоединится Toyota Mini LandCruiser FJ, который обещает оказаться более дешевым вариантом RAV4.

Но недавно в Сети стали активно обсуждаться слухи об аналогичном по формату внедорожнике, правда уже от Mitsubishi. Бренд с тремя бриллиантами обладает богатой историей, в которой существовал Pajero Mini. Такой автомобиль появился в 1994 году и просуществовал на протяжении почти 20 лет.

Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero Mini. Изображение: BestCar

Японское издание «BestCar» не уверен на 100 процентов, но считает, что возрождение «Паджеро Мини» является событием вполне вероятным, поскольку такой проект сейчас сильно выгоден Mitsubishi. Это будет автомобиль кей-класса для ультракомпактного японского сегмента, ограниченного по размерам и объему двигателя.

Ранее в компании настаивали, чтобы Pajero Mini нового поколения был основан на шасси с лестничной рамой. Но, похоже, если проекту дадут «зеленый свет», то все может оказаться немного не так, как все думали.

Mitsubishi Pajero Mini. Фото: Mitsubishi

Не так давно Mitsubishi подписала соглашение с Nissan по созданию совместного предприятия, которое будет выпускать малолитражные автомобили. Если Pajero Mini все же предстоит ожить в миниатюре, то вполне можно представить, что машина окажется чем-то мини-родственником нового Nissan Patrol.

Mitsubishi Pajero Mini. Фото: Mitsubishi

Будучи исключительно полноприводным потенциально возможный Pajero Mini, скорее всего, будет комплектоваться 3-цилиндровым бензиновым мотором объем 659 кубических сантиметров, причем как с турбонаддувом, так и без него, но с мягко-гибридным электрическим довеском.