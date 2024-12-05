Новый кроссовер Dacia Bigster превратится в автомобиль Renault с собственным «лицом»

В начале октября Dacia представила свой новый кроссовер Bigster. Автомобиль будет ориентирован на европейский рынок, а также на Индию. Но продавать эту модель хотят еще и в Южной Америке, причем с немного другим дизайном и под другим брендом.

По данным французского портала «Automobile-Magazine», в Бразилии Dacia Bigster предложат покупателям под маркой Renault и с перелицованной передней частью кузова, которая по оформлению будет напоминать «лицевую» часть местного Nissan Kicks 2025.

Новый кроссовер Renault на базе Bigster. Рендер: Didier Ric

В Сети уже опубликовали первые изображения, демонстрирующие возможный дизайн такой модели. И судя по ней часть дизайнерских решений в экстерьере новинки будет выполнена в духе прототипа пикапа Renault Niagara с необычной двухступенчатой оптикой, широкой решеткой радиатора, фактически перетекающей в крылья, и собственными колесными дисками, непохожими на «катки» Dacia Bigster.

Кроссовер Dacia Bigster. Фото: Dacia

Боковые стороны новинка, ориентированная на латиноамериканский рынок, разделит с оригинальной моделью. О ее технической стороне пока ничего неизвестно, зато есть информация, где собираются выпускать такие автомобили.

Сборку южноамериканского «Бигстера» наладят на заводе Renault в Куритибе, открытом в 1998 году. Сегодня это предприятие выпускает целый список моделей: от Duster 2 генерации и его пикап-версии Oroch до Logan и Sandero 2 поколения, Kwid и Master.