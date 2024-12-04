Фейковый концепт Mitsubishi Lancer Evo XI выглядит лучше, чем новый Subaru WRX

Одиннадцатое поколение легендарного седана Mitsubishi Lancer Evolution не дает покоя цифровым дизайнерам уже на протяжении многих лет. Все это подогревается слухами о возможном воскрешении производительной модели, но никакой конкретики на этот счет пока нет.

Забежать вперед решили дизайнеры «avantedesigns_new» и «romanmiah», пофантазировавшие на тему Lancer Evo XI. В итоге и художников получился автомобиль, который внешне способен дать фору новому Subaru WRX 2025.

Неофициальный рендер Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025. Авторы: «avantedesigns_new» и «romanmiah»

Дизайн-проект концепта воскрешенного Lancer Evolution включает в себя не только рендеры машины с нескольких ракурсов, но и хорошо описанную техническую часть.

Внешне машине на изображениях достался агрессивный экстерьер со сложно оформленной передней частью кузова, рельефными линиями капота, дверей и крыльев, а также кормой с массивным карбоновым антикрылом на ножках и спортивными сиденьями красного цвета, установленными внутри автомобиля.

Неофициальный рендер Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025. Авторы: «avantedesigns_new» и «romanmiah»

Авторы рендеров предполагают, что гипотетический Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025 получит классический 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом и интеркулером, а также систему полного привода.

Первоначально его мощность может составить 300 лошадиных сил, что превзойдет Subaru WRX второго поколения с его 271-сильным горизонтально-оппозитным мотором. Но в более дорогих версиях, по задумке художников, новому «Лансеру» будет положен двигатель, выдающий от 400 до 500 лошадиных сил.

Неофициальный рендер Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025. Авторы: «avantedesigns_new» и «romanmiah»

Разумеется, пока ни о каком воскрешении Lancer Evolution речи не ведется. Mitsubishi занята развитием популярного сегмента кроссоверов и не собирается возвращаться к седанам, да еще и узконишевым высокопроизводительным 4-дверкам.