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Фейковый концепт Mitsubishi Lancer Evo XI выглядит лучше, чем новый Subaru WRX

Неофициальные изображения несуществующей машины взорвали Сеть

Текст: Алексей Шмидт
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Одиннадцатое поколение легендарного седана Mitsubishi Lancer Evolution не дает покоя цифровым дизайнерам уже на протяжении многих лет. Все это подогревается слухами о возможном воскрешении производительной модели, но никакой конкретики на этот счет пока нет.

Забежать вперед решили дизайнеры «avantedesigns_new» и «romanmiah», пофантазировавшие на тему Lancer Evo XI. В итоге и художников получился автомобиль, который внешне способен дать фору новому Subaru WRX 2025.

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Неофициальный рендер Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025. Авторы: «avantedesigns_new» и «romanmiah»

Дизайн-проект концепта воскрешенного Lancer Evolution включает в себя не только рендеры машины с нескольких ракурсов, но и хорошо описанную техническую часть.

Внешне машине на изображениях достался агрессивный экстерьер со сложно оформленной передней частью кузова, рельефными линиями капота, дверей и крыльев, а также кормой с массивным карбоновым антикрылом на ножках и спортивными сиденьями красного цвета, установленными внутри автомобиля. 

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Неофициальный рендер Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025. Авторы: «avantedesigns_new» и «romanmiah»

Авторы рендеров предполагают, что гипотетический Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025 получит классический 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом и интеркулером, а также систему полного привода.

Первоначально его мощность может составить 300 лошадиных сил, что превзойдет Subaru WRX второго поколения с его 271-сильным горизонтально-оппозитным мотором. Но в более дорогих версиях, по задумке художников, новому «Лансеру» будет положен двигатель, выдающий от 400 до 500 лошадиных сил. 

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Неофициальный рендер Mitsubishi Lancer Evo XI Concept 2025. Авторы: «avantedesigns_new» и «romanmiah»

Разумеется, пока ни о каком воскрешении Lancer Evolution речи не ведется. Mitsubishi занята развитием популярного сегмента кроссоверов и не собирается возвращаться к седанам, да еще и узконишевым высокопроизводительным 4-дверкам.

Фото:«avantedesigns_new», «romanmiah»

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