Бывшему сотруднику службы безопасности Михаэля Шумахера грозит тюрьма за шантаж на почти 2 миллиарда рублей 

Как сообщает немецкая прокуратура, бывший сотрудник службы безопасности семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера украл 1500 фотографий и 200 видео в попытке шантажировать семью легендарного гонщика на 15 миллионов евро.

Маркус Фриче, работавший на Шумахеров на протяжении восьми лет, собрал большое количество фото и видеоматериалов, чтобы затем требовать с родственников экс-пилота Ф-1 компенсацию за неразглашение этих данных.

Шантажист семьи Шумахеров предстанет перед судом в Германии

53-летний Фриче стал сотрудником службы безопасности семьи семикратного чемпиона Формулы-1 до трагического несчастного случая, произошедшего с Шумахером в 2013 году. Мужчина оставался в ближнем кругу семьи легенды автоспорта долгое время после инцидента в Гренобле и в течение этого времени имел доступ к личным документам, таким как медицинские карты экс-пилота Ferrari и Mercedes, а также его новым видео и фотографиям.

Теперь преступнику придется предстать перед судом в немецком городе Вупперталь, который состоится в конце декабря. Вместе с ним на скамье подсудимых будут его сообщники Йылмаз Тозтуркан и Даниэль Линсом.

Троицу обвиняют в краже четырех USB-накопителей и двух жестких дисков, которые экс-сотрудник службы безопасности Шумахера вынес из дома гонщика в Швейцарии. Затем мошенники связались с семьей пилота, чтобы шантажировать ее и грозиться опубликовать информацию о здоровье гонщика в даркнете. Не делать это преступники согласились только в случае получения выкупа в размере 15 миллионов евро (1 миллиард 680 миллионов рублей).

Полиции удалось отследить звонок мошенников. За ними было установлено наблюдение, а 19 июня 2024 года они были арестованы.

Прокуратура Германии требует для вымогателей не менее 4 лет тюрьмы, но не исключено, что в итоге им будут грозить гораздо более длительные сроки.