Горит индикатор ABS: что делать, если он не тухнет?

Индикатор ABS на приборной панели создан для того, чтобы привлекать внимание водителя. Вот на что стоит обратить внимание, если лампочка не тухнет после запуска двигателя.

Сигнальная лампа ABS указывает на неисправность в антиблокировочной системе машины и, следовательно, потенциальные проблемы с безопасностью. Технология появилась в 1980 году, и с 2003 года является обязательной в мировом автопроме.

Что такое ABS

Система помогает водителю при торможениях. Ее роль заключается в уменьшении проявлений блокировок колес при больших тормозных нагрузках и, следовательно, снижении риска потери управления или заноса автомобиля во время маневров с экстренными торможениями.

ABS состоит из нескольких элементов, таких как гидравлическая система управления, которая регулирует давление в тормозной системе, электронного блока управления для координации работы технологии, а также датчиков на колесах, анализирующих скорость движения машины.

Если какая-то из этих деталей выходит из строя, то ABS перестает работать, о чем сигнализирует соответствующей индикацией на приборной панели.

Что делать, если горит индикатор ABS и не тухнет

Лампа ABS на «приборке» может указывать на несколько неисправностей. К примеру, она может сигнализировать о проблеме с датчиками скорости на колесах, электронной проблеме с блоком управления системой, проблеме с давлением гидравлического блока, либо других поломках, таких как утечка тормозной жидкости, износ тормозных колодок или дисков, а также общем выходе из строя тормозной системы.

В случае, если ABS выйдет из строя, автомобиль способен продолжать движение, но может поставить под угрозу безопасность водителя и пассажиров и других участников дорожного движения при резких маневрах с использованием тормозов.

Первое, что стоит оценить при загорании лампочки ABS стоя на обочине, состояние тормозных дисков и колодок. Следом стоит взглянуть на уровень тормозной жидкости – если он слишком низкий, можно попробовать довести его до нормального состояния и затем посмотреть, потухла ли сигнальная лампа, либо нет.

Если видимых проблем ни с тем, ни с другим нет, единственным правильным решением будет посещение ближайшей станции технического обслуживания для более тщательной проверки тормозной системы автомобиля и потенциально возможного ремонта элементов системы ABS.