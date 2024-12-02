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Рамный внедорожник Suzuki Jimny обзавелся бутафорским вариантом Offroad

В нем нет ничего, что может помочь на бездорожье

Текст: Михаил Романченко
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Компания Suzuki выпустила еще один вариант модели Jimny, предназначенный для Оффроуда, правда на этот раз проходимость машины улучшена только на словах. На международном автосалоне в Таиланде дебютировал 3-дверный Jimny Offroad Edition.

Отличия такого автомобиля от стокового заключаются отнюдь не в доработанной подвеске с увеличенным клиренсом, а в наклейках на кузове и специальных эмблемах.

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Спереди автомобиль щеголяет решеткой радиатора, выполненной в классическом стиле Suzuki с названием компании посередине. Ниже можно заметить выкрашенную в серебристый цвет губу, а по бокам более широкие накладки на колесных арках, защищающие их от царапин. 

Финальным штрихом в придании машине внедорожности стали специальные наклейки на кузове, выглядящие как сложный рельеф вперемешку с надписями Jimny Offroad Edition, а также красные брызговики на задних колесах. 

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В техническом плане «внедорожный» вариант «Джимни» ничем не отличается от простого автомобиля. Машина оснащена стоковой подвеской, стандартным 1,5-литровым мотором, развивающим 102 лошадиные силы и 130 Нм, а также автоматической трансмиссией. 

Продажи спецверсии Jimny стартуют в Таиланде в ближайшие месяцы. 

Фото:Suzuki

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