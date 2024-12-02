Рамный внедорожник Suzuki Jimny обзавелся бутафорским вариантом Offroad

Компания Suzuki выпустила еще один вариант модели Jimny, предназначенный для Оффроуда, правда на этот раз проходимость машины улучшена только на словах. На международном автосалоне в Таиланде дебютировал 3-дверный Jimny Offroad Edition.

Отличия такого автомобиля от стокового заключаются отнюдь не в доработанной подвеске с увеличенным клиренсом, а в наклейках на кузове и специальных эмблемах.

Спереди автомобиль щеголяет решеткой радиатора, выполненной в классическом стиле Suzuki с названием компании посередине. Ниже можно заметить выкрашенную в серебристый цвет губу, а по бокам более широкие накладки на колесных арках, защищающие их от царапин.

Финальным штрихом в придании машине внедорожности стали специальные наклейки на кузове, выглядящие как сложный рельеф вперемешку с надписями Jimny Offroad Edition, а также красные брызговики на задних колесах.

В техническом плане «внедорожный» вариант «Джимни» ничем не отличается от простого автомобиля. Машина оснащена стоковой подвеской, стандартным 1,5-литровым мотором, развивающим 102 лошадиные силы и 130 Нм, а также автоматической трансмиссией.

Продажи спецверсии Jimny стартуют в Таиланде в ближайшие месяцы.