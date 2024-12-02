Новый пикап Mazda BT-50 получил 2,2-литровый дизельный двигатель от Isuzu

В этом году пикап Mazda BT-50 прошел через процедуру фейслифтинга и теперь может похвастать переделанной передней частью кузова, роднящей машину с другими моделями компании. Но помимо модернизированной внешности утилитарник удостоился еще и нового мотора, который перекочевал к нему от Isuzu.

Речь идет о 2,2-литровом турбодизельном агрегате MaxForce, которым комплектуется рестайлинговый Isuzu D-Max. Заимствование новым BT-50 нового двигателя «Исузу» было неизбежным, учитывая что обе модели обладают одинаковой основой и механикой.

В случае с «Маздой» новый 2,2-литровый агрегат Maxforce эффективно заменит 1,9-литровый двигатель Bluepower, доступный для вариантов начального уровня. Его отдача составит 161 лошадиную силу и 400 Нм крутящего момента, а наддув добавит ему 14 лошадиных сил и, что более важно, 50 Нм «момента».

Варианты трансмиссий для BT-50 включат 6-скоростную МКПП или 8-диапазонный «автомат», но доступен новый мотор будет только с версией пикапа с полным приводом.

В качестве альтернативы для BT-50 предложат также 3-литровый турбодизель, который обновили до 2025 модельного года, улучшив его топливную эффективность. В Isuzu и Mazda заявляют о 10-процентной экономии горючего по сравнению с предшественником. При этом номинальная мощность осталась прежней, так что двигатель по-прежнему выдает 188 лошадиных сил и 450 Нм.

Продажи обновленной Mazda BT-50 уже начались на основном для него рынке – Таиланде. Впоследствии машина появится в других странах этого региона.