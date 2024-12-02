Главные новинки Mazda 2025 года: их оказалось только две

Mazda планирует представить в 2025 году как минимум несколько новых или обновленных моделей, но самыми главными среди них должны оказаться только 2 автомобиля. Daily-Motor выяснил, какие именно новинки «Мазды» стоит ждать в наступающем новом году.

Новое поколение Mazda CX-5

Mazda CX-5

Бестселлер компании из Хиросимы, который продается на мировом рынке огромными тиражами и приносит ей огромную прибыль. В новой генерации CX-5 обещает примерить на себе гибридную силовую установку собственной разработки инженеров «Мазда», но подробностей о ней пока немного.

Премьеру машины ждут в конце 2025 года, а продажи реформенного кроссовера начнутся ориентировочно в 2026-м.

Обновленная Mazda CX-60

Mazda CX-60

Рестайлинг кроссовера CX-60 может оставить этот вседорожник «Мазды» с базовым задним приводом без изменений в линейке двигателей. Основные перемены в машине могут произойти в ее цветовой палитре, которая будет расширена, а также списке комплектаций.

Но без технических нововведений «паркетник» точно не оставят. Ожидается, что автомобиль получит обновленную подвеску, повышающую устойчивость и комфорт за счет более отзывчивых амортизаторов и более мягких задних пружин. Как это скажется на фирменной «маздовской» управляемости – пока непонятно.