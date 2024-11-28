Новый электро-кроссовер Suzuki e Vitara впервые запечатлели на тестах в Европе

Японский автопроизводитель Suzuki вывел на первые тестовые испытания в Европе свой первый в истории чистый электромобиль – кроссовер e Vitara. Машину, представленную совсем недавно, запечатлели во время проездов по дорогам «Старого света». Автомобиль, спроектированный на основе концепт-кара eVX, будут продавать не только в Индии, но и в странах ЕС и родной Японии. Но до дебюта в автосалонах машины остается еще более полгода.

Несмотря на то, что автомобиль уже был показан без маскировки на официальных изображениях (заглавное фото), тестовый прототип e Vitara продолжает использовать камуфляж, защищая кузов электрического вседорожника от повышенного внимания папарацци.

Suzuki e Vitara

Длина автомобиля должна составить около 4,3-метра, ширина оказаться равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями машины растянется до 2,7-метрам, а клиренс достигнет 18 см.

В стартовой версии для e Vitara будет доступен литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 49 кВт/ч и электрический двигатель на 114 «сил», установленный спереди.

В средней комплектации машина получит батарею на 61 кВт/ч и электромотор на 174 «силы», а в «топе» будет доступна с двумя электрическими двигателями с совокупной мощностью 184 л.с. и 300 Нм.

Suzuki e Vitara

В самой продвинутой модификации запас хода e Vitara будет равен около 500 километров.

Выпуском кроссовера займется завод Suzuki в Индии с весны следующего года. В продажу автомобиль, в том числе в Европе, поступит не раньше лета 2025г-го.