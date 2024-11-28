Формула-1 продлила контракт на проведение Гран При Италии в Монце

Формула-1 продолжит использовать трассу в Монце в качестве автодрома для гонок на Гран При Италии. Руководство легендарного трека продлило соглашение с Ф-1 и будет принимать местный этап вплоть до 2031 года.

Прославленная трасса, расположенная на окраине Милана, принимает Гран При с 1922 года, то есть задолго до того, как была организована серия Формула-1 (в 1950 году).

За исключением 1980 года, когда автодром был перестроен после трагической смерти Ронни Петерсона в 1978 году, Монца занимала важное место в календаре Ф-1 и быстро стала одной из жемчужин в короне этого чемпионата.

Длинные прямые, крутые повороты и исторический крен трассы, не использовавшийся с для гонок с 1969 года, сделали трек популярным среди гонщиков и болельщиков. Более того, страстные фанаты Ferrari, известные как «тиффози», совершают ежегодное паломничество в Монцу, чем создают там атмосферу, с которой не может сравниться ни одна другая трасса в календаре Формулы-1.

Перед Гран При Италии 2024 года, победа в котором досталась местному кумиру Шарлю Леклеру, выступающему за Ferrari, автодром претерпел небольшие ремонтные работы. Руководство трассы не только обновило дорожное полотно трека, но и улучшило зоны пребывания болельщиков. Общие инвестиции в проект составили 21 миллион евро (2,5 миллиарда рублей).